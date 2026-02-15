Dolar
Gündem

Hava Kuvvetlerinden, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü nedeniyle muharip uçak geçişi yapıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Hava Kuvvetlerinden, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından, "Bu topraklar esareti değil, hürriyeti kabul eder" başlığıyla paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz, kadim şehirlerimizden biri olan Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi icra etti. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun." ifadelerine yer verildi ve Erzincan'da icra edilen uçuşa ilişkin görüntüler yer aldı.

