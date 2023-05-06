Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde, saat 20.00'ye kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.