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Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde, saat 20.00'ye kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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