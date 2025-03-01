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Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Hatay'da işçi servisinin tıra çarptığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Lale Köklü Karagöz, Salim Taş  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Hatay

Antakya-Reyhanlı kara yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 C 0004 plakalı işçi servisi, park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Vali Masatlı'dan açıklama

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Masatlı, gazetecilere, kaza ihbarının 15.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelmesiyle ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Masatlı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geliyor ve kaza sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 vatandaşımız yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay, buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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