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Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan biri çocuk 2 yabancı uyruklu, Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince 67 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Sayim Harmancı   | 09.02.2023
Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Hatay'da görevlendirilen Hakkari UMKE görevlileri, yıkılan bir binaya yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada biri çocuk 2 yabancı uyrukluyu enkazdan yaralı kurtardı. Ambulansa taşınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



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