Yaşam

Paramedik kadın sürücüler Karadeniz'in zorlu coğrafyasında fedakarca görev yapıyor

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sağlık hizmetlerinde ambulans ve arazi tipi araç kullanan kadınlar, ekip arkadaşlarıyla görevlerini özveriyle yapıyor.

Gültekin Yetgin  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Paramedik kadın sürücüler Karadeniz'in zorlu coğrafyasında fedakarca görev yapıyor

Giresun

Giresun'da hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli 439 personelin 237'si kadınlardan oluşuyor.

Gönüllü olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) katılan 117 personelden 38'inin de kadın olması dikkati çekiyor.

Kadınlar, ambulans, arazi tipi ambulans ve UMKE'nin arazi araçlarını kullanıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin engebeli arazisinde vakalara ulaşmak için ustalıkla araçları kullanan kadınlar, gerek hastalardan gerekse çalışma arkadaşlarından takdir görüyor.

UMKE ekibinde 3 yıldır görev yapan paramedik (acil tıp teknikeri) Şehriban Bıyık, AA muhabirine, gerekli eğitimleri aldıktan sonra ekipte araç kullanmaya başladığını söyledi.

Şoförlüğün yanı sıra acil sağlık hizmetini de yerine getirdiğini belirten Bıyık, her iki görevinden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bıyık, arazi aracıyla genellikle ambulansın yol şartları dolayısıyla gidemediği vakalara ulaştıklarını dile getirerek, "Bir kadın olarak kar kış, sıcak soğuk demeden dış ortamda görev yapıyoruz. Bunlar zorlu durumlar. Arazide zincir takmak, hasta taşımak gibi güç gerektiren işler de var." dedi.

Kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman zorluklarla karşılaştığını ifade eden Bıyık, "Hastaya ulaşmak için çetin şartlar bizi bekliyor. Bu şartlarda vatandaşlara ulaşıyoruz." diye konuştu.

Bıyık, araç kullanırken kendisini gören bazı kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Özellikle kadınlar gördüğünde övgülerle bahsediyor." ifadesini kullandı.

"Hastalar ve yakınları da bizi gördüklerinde takdir ediyorlar"

Eynesil ilçesinde görev yapan paramedik Gülendar Arslan da 5 yıldır ambulans kullandığını söyledi.

Arslan, ambulans kullanırken cesaretin önemli olduğunu dile getirerek, "Reflekslerinizin çok kuvvetli olması gerekiyor, acil vakalara gidiyoruz, stres biraz olabiliyor. Tüm kadın arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Biraz cesaret ve kendine güvenle hepimiz bu işi yapabiliriz." dedi.

Trafikte diğer sürücülerin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını ifade eden Arslan, vatandaşlardan kadın ambulans sürücülerine her konuda güvenmelerini istedi.

İşini severek yaptığını belirten Arslan, "Hastalar ve yakınları da bizi gördüklerinde takdir ediyor. Bizim yörenin şivesiyle 'Kız sen ambulans mı sürüyorsun? Aferin' şeklinde takdir eden büyüklerimiz var." diye konuştu.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde teknik birimde çalışan paramedik Güllü Öztürk de ambulansın yanı sıra aracın içindeki tıbbi cihaz arızalarında da destek verdiğini söyledi.

Babasının etkisiyle küçük yaşlardan itibaren araçlara ilgi duyduğunu belirten Öztürk, "Sağlık hizmetlerinde gönüllü olarak ambulans da kullanmaya başladım. Bizi ambulansın direksiyonunda gören çocuklar şaşırıyor, el sallıyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy da sağlık hizmetinin büyük bir fedakarlık gerektirdiğini ifade etti.

Aksoy, fedakarlık yükünün büyük kısmının da kadınların omuzlarında olduğunu vurgulayarak, "Kadınların fedakarca çalışmaları sonucu sağlık hizmetlerinin boyutunu ilerletebiliyoruz. Tüm kadın çalışanlarımıza fedakarlıklarından dolayı teşekkürü borç biliyor ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

