Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay
İbrahim K. (19) idaresindeki 34 ALP 098 plakalı otomobil, Numuneevler Mahallesi'nde Serdar F'nin (50) kullandığı 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Anıl A. (18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yeri ve apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.