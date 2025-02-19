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Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halis Kalkan  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Hatay

İbrahim K. (19) idaresindeki 34 ALP 098 plakalı otomobil, Numuneevler Mahallesi'nde Serdar F'nin (50) kullandığı 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

19.02.2025


İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Anıl A. (18) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yeri ve apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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