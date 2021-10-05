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Hassas burun 'Layka' kömür çuvalında 40 kilo 930 gram metamfetamin buldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, yaklaşık 3 ay süren çalışmaları sonucu "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının deposuna ulaşıldı.

Şafak Yel   | 05.10.2021
Hassas burun 'Layka' kömür çuvalında 40 kilo 930 gram metamfetamin buldu

İzmir

İzmir'de, dedektör köpeği "Layka"nın da katıldığı operasyonda kömür çuvalında 40 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 ay önce, "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, uyarıcı maddeyi satın aldığı kişileri belirleyen polis, geniş kapsamlı araştırma başlattı. Zehir tacirlerinin bağlantı ağını deşifre edebilmek için çalışmalarına devam eden polis, depo olarak kullanılan bir iş yerinin uyuşturucunun merkezi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Narkotik polisi, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi.

Kokuya duyarlı dedektör köpek "Layka"nın da katıldığı baskında, köpeğin kömür çuvallarının bulunduğu bölgede tepki vermesi üzerine yapılan aramada 40 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adreste bulunan B.D. ile C.D. gözaltına alındı.

Emniyet kaynakları, ele geçirilen 40 kilo 930 gram metamfetaminin kentte son bir yılda ele geçirilen metamfetamin değerinden fazla olduğu bilgisini paylaştı.

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