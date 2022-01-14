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Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevinden alındığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 14.01.2022
Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Ankara

Bakanlığın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.

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