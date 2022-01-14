Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
Milli Savunma Bakanlığı, hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevinden alındığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.