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Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 09.03.2022
Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu'nun, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; 571 Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu personelinden oluşan 41 operasyonel timin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Kış' operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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