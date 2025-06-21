Samsun'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye jandarma yetiştirdi
Samsun'da, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma yetiştirdi.
Samsun
Havza Meslek Yüksekokulu'nda TYT'ye girecek bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.
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Bunun üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, kimliğini unutan öğrenciyi alarak Memduhiye Mahallesi'ndeki evine gitti.
Kimliğini evden alan öğrenciyi jandarma ekibi, yeniden sınava gireceği binaya götürdü.
Aday, kapıların kapanmasına az bir süre kala sınava yetişti.