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Hakem Meler'in darbedilmesi olayına ilişkin iddianame mahkemece kabul edildi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Cemil Murat Budak  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Hakem Meler'in darbedilmesi olayına ilişkin iddianame mahkemece kabul edildi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 4 sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkemenin, davanın ilk duruşma tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceği öğrenildi.

İddianameden

İddianamede Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

Şüphelilerden Koca'nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede, Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti.

Şüpheliler hakkında ayrıca hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edilmişti.

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