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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

İsmet Karakaş, Serdar Açıl   | 03.02.2022
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı Fotoğraf: Evrim Aydın - AA

Ankara

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının gözaltı süresini 4 gün uzattı. Ardından Bozkır, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bozkır'ın gözaltı süresi, 30 Ocak'ta da uzatılmıştı.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

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