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Gürz-24 Operasyonu'nda turuncu kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-24 Operasyonu'nda terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Gürz-24 Operasyonu'nda turuncu kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ferhat Serhildan" kod adlı İlhan Tekinalp ile "Devrim Cudi" kod adlı Recep Kipçak isimli teröristlerin, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Gürz-24 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Teröristlerin, J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen jandarma özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla yapılan temas aramasında etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri,13 Eylül 2023'te Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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