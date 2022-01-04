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Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması talebiyle sunulan önerge kabul edildi.

Soner Aksakal   | 04.01.2022
Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi

Ankara

Gölbaşı Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste temsil edilen AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Eren Bülbül'ün annesine ömür boyu aylık bağlanması için ortak önerge verdi. Önergede, şehit Eren Bülbül'ün annesine Gölbaşı Belediyesince ömür boyu aylık 10 bin lira maaş bağlanması istendi.

MHP'li Meclis Üyesi Özer Polat, önergenin sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitler şerefimiz, şehit yakınları ise emanetimizdir. Emanete sahip çıkmak vicdani görevimizdir. 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde hain terör örgütü tarafından henüz 15 yaşında Eren Bülbül evladımız şehit edilmiştir. Olayın üstünden 5 yıl geçse de acımız tazedir. Şehit Eren Bülbül vatan sevdası ve fedakarlığıyla herkese örnek olmuştur."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri saygı ve dua ile rahmet ve dua ile anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından oy birliğiyle kabul edilen önerge, komisyona sevk edildi.

Ayrıca toplantıda, Denetim Komisyonu üyeliklerine Osman Çakır, Özer Polat, Engin Çelik, Meral Bostan ve Selçuk Dağdelener seçildi.

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