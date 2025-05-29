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Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın 13.00-20.00 saatlerinde kentin güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yarın Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

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Yağışın 13.00-20.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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