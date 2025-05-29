Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, yarın 13.00-20.00 saatlerinde kentin güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Ankara
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yarın Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
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Yağışın 13.00-20.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.