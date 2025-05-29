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Ankara'da Kurban Bayramı nedeniyle bazı yollarda trafik düzenlemesi yapılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Ankara'da Kurban Bayramı nedeniyle bazı yollarda trafik düzenlemesi yapılacak

Ankara

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00'den 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar belirtilen güzergahlarda trafik akışında değişiklikler olacak.

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Bu kapsamda trafiğe düzenleme getirilecek yollar ve noktalar şöyle:

"Beypazarı Yolu 121. kilometresi (Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı), İstanbul Eski Yolu 53. kilometresi (Çiğir köyü çıkışı), 55. kilometresi (Kurtboğazı tepe orta refüjü), 56. kilometresi (Dutözü Kavşağı), 58. kilometresi (Iğdır köyü dönüşü), 59. kilometresi (Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü) ve 65. kilometresi (Uğurlu Köyü Kavşağı), Konya Yolu 82. kilometresi (TŞOF Kavşağı), Samsun Yolu üzerindeki Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı"

Açıklamada, bu noktaların bariyerlerle kapatılacağı ve trafik akışının transit olarak sağlanacağı belirtildi.

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