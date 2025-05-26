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Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Duygu Yener  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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