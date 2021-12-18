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GÖKTÜRK-2 Uydusu 9 yılda dünyanın etrafında 48 bin 200 tur attı

Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ve TUSAŞ ortaklığında geliştirilen GÖKTÜRK-2 Uydusunun 9 yılda dünyanın etrafında 48 bin 200 tur attığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.12.2021
GÖKTÜRK-2 Uydusu 9 yılda dünyanın etrafında 48 bin 200 tur attı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, milli imkanlarla, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ve TUSAŞ ortaklığında geliştirilen GÖKTÜRK-2 Uydusunun, 18 Aralık 2012'de Çin'in Jiuguan fırlatma üssünden Long March-2D fırlatma sistemi ile yörüngesine yerleştirilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığı belirtildi.

Dünya etrafındaki bir dönüşünü yaklaşık 98 dakikada tamamlayan GÖKTÜRK-2 Uydusunun, 9 yıllık süreçte dünya etrafında 48 bin 200 tur attığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 409 kilogram kütleye sahip olan uydu, dünyanın her yerinden kaydettiği görüntüleri Ankara'daki yer istasyonuna iletiyor. Bu süreçte 18 bin 700 defa başarılı haberleşme sağlanırken toplam 29,4 milyon kilometrekarede görüntüleme yapıldı. GÖKTÜRK-2 Uydu Sistemi'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği görüntüler; afet izleme, bilimsel araştırma, şehir planlama, tarım ve ormancılık amacıyla pek çok kurum ve kuruluş tarafından da kullanılıyor.

GÖKTÜRK-2 Uydusu ile yörüngedeki diğer uydu ve cisimler arasında zaman zaman çarpışma tehlikesi oluşarak 500'den fazla çarpışma ikaz mesajı alındı. Yüksek çarpışma riskinin ortaya çıktığı durumlarda Hava Kuvvetlerimizin Keşif Uydu Tabur Komutanlığında görevli operasyon personeli, ortaya koyduğu başarılı kaçınma manevraları ile uydumuzun yörüngesindeki güvenliğini sağladı."


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