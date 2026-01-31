Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasında, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
