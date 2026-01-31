Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,536.30
BTC/USDT
81,534.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Burak Akay  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasında, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Benzer haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet