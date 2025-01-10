Geçici Maslahatgüzar Köroğlu ile Bakan Yardımcısı Bulut, Halep'teki Başkonsolosluk binasını inceledi
Suriye'nin Halep ilinde resmi temaslar gerçekleştiren Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Başkonsolosluk binasında incelemelerde bulundu.
Halep
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu ile Bakan Yardımcısı Bulut, Halep'i ziyaret etti.
Resmi temaslarda bulunan Türk heyeti, 2012'den bu yana kapalı olan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu binasını da gezdi.
Köroğlu, ziyarete ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başkonsolosluk için Ankara'da yeni bir ekip oluşturuluyor. Süreçlerimiz dolayısıyla biraz vakit alıyor, bu birincisi. İkinci olarak içeride birtakım tadilatlar yapmamız gerekiyor, onunla ilgili teknik rapor hazırlandı. Birkaç güne bir heyet gelip tadilat gerçekleştirecek." dedi.
Sürecin kısa sürede tamamlanacağını düşündüğünü belirten Köroğlu, "(Başkonsolosluğu) En kısa zamanda açmaya çalışacağız ancak şu ana kadar Bakanlığımızdan bize gelen kesin bir tarih yok." şeklinde konuştu.
Halep'in çok özel bir şehir olduğuna dikkati çeken Köroğlu, "Tarihsel anlamda da çok ciddi ilişkilerimiz oldu. Burada Türkmenler var, Türkiye'de Araplar var. Dolayısıyla böyle bir bütünlük var." ifadelerini kullandı.
Köroğlu, Halep'in iç savaşta büyük darbe aldığına, rejim tarafından tahrip edildiğine dikkati çekerek, "İlk sığınacakları yer kardeş Türkiye oldu. Onun için Halepli kardeşlerimizin yüz binlercesi Türkiye'ye sığındı. Türkiye'de eğitim aldılar, iş kurdular, hayatlarını idame etmeye çalıştılar." diye konuştu.
"Halep halkı bizi kucak dolusu sevgiyle ve samimiyetle, dostlukla karşıladı"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunun yakın zamanda açılacağını söyledi.
Bulut, Hatay'dan sabah buraya intikal ettiklerini ve Suriye yönetimi tarafından atanan Halep Valisi ile bir araya geldiklerini kaydetti.
Halep'teki merkez camide Suriyelilerle cuma namazı kıldıklarını anlatan Bulut, "Halep halkı bizi kucak dolusu sevgiyle ve samimiyetle, dostlukla karşıladı. Bizdeki duygular da aynı olunca duygularımız burada buluştu." dedi.
Bulut, Halep'te iç savaştaki yıkıma işaret ederek, Suriye halkına destek olacaklarını vurguladı.
Bakan Yardımcısı Bulut, basın toplantısına katılan medya çalışanlarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.