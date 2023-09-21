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Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep'te yolcu otobüsünün, kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, otobüs şoförüne 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adsız Günebakan, İrfan Aydoğdu  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep

Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Memiş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, kazada ölenlerin yakınları, avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, celse arasında sanık avukatının, keşif ve bilirkişi yönündeki talebini içeren dilekçe sunduğunu belirtti.

Duruşma savcısı, dosyanın geldiği aşama ve elde edilen deliller dikkate alındığında dosyanın tekemmül ettiği düşüncesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme başkanı, yargılamanın sürüncemede kalmaması için talebin reddedildiğini kaydetti.

Sanık Abdulkadir Memiş, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Bilerek veya isteyerek asla böyle bir şey yapmadım. Bilinçli olamaz, ölen şahıslardan hiç kimseyi tanımıyorum, perişanım. Trafik ekipleri yol güvenliğini yeterli sağlamadı." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Benim kazada kusurum yok diyebiliyor musun?" sorusuna sanık, "Benim bir suçum yok, kabul etmiyorum." dedi.

Sanık avukatı, kazada görevli polis memurlarının kusuru olduğunu savunarak otobüs şoförünün cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mağdur avukatları ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti. Vefat edenlerin yakınları da sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Memiş, "Vicdanı olan biri nasıl böyle bir olayda pişmanlık duymaz. Bu araca ilk defa binmiştim, arızaları bilirkişi raporunda gördüm, haberim yoktu." şeklinde savunma yaptı.

Kazada ağabeyini kaybettiğini belirten sanık, "Yakınların acılarını anlıyorum. Bu yaşıma kadar karıncayı bilerek incitmedim, harama el uzatmadım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. İndirim uygulayan heyet, sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme başkanının indirim kararına şerh düştüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Diyarbakır isimli firmaya ait otobüsü kullanan Abdulkadir Memiş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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