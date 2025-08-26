Dolar
41.02
Euro
47.71
Altın
3,375.87
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,189.00
BIST 100
11,481.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Kültür

Atıl halı ve perdeler genç ressamın fırçasıyla yeniden hayat buluyor

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki ressam Ferhat Gümüş, eskiyen halı ve perdelerin üzerine yaptığı resimlerle hem geçimini sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Atıl halı ve perdeler genç ressamın fırçasıyla yeniden hayat buluyor Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz / AA

Gaziantep

Yaklaşık 14 yıldır resim yapan Gümüş, 3 yıl önce Tarihi Bey Mahallesi'nde kendi atölyesini kurdu.

Genç ressam, eskiyen halı ve perdelerin üzerine yağlı boya ve karakalem ile çeşitli resimler yaparak satışa sunuyor.

Atıl eşyaları sanata dönüştüren Gümüş, hem geçimini sağlıyor hem de görsel bir şölen hazırlıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Hikayesi olan insanları çizmeyi seviyorum"

Ferhat Gümüş, AA muhabirine, özellikle eski perde ve halıların üzerine hikayesi olan insanları çizmeyi sevdiğini söyledi.

Yaptığı işten büyük keyif aldığını ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

"Unutulmaya yüz tutan eski halı ve perdeleri tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyordum. Fikir de buradan geldi. Çevremdeki insanlardan eski perde ve halıları temin ediyorum, bazılarını evimden getiriyorum. Özel istek olduğunda müşteriler eski halı ve perdeleri bana getiriyor. Ben de müşterilerimin isteği doğrultusunda istedikleri kişilerin resimlerini çiziyorum. Yıllanmış halı ve perdeler içerisinde birçok hikaye barındırır. Dilleri yoktur, anlatamazlar, ben onların sesi olmayı tercih ettim. 10 yaşında başladığım bu yolculuğa bir iz bırakmak, tarih ve zamanı tutmak, bugün bunu yaptım diyebilmek hoşuma gidiyor."

"Resim çizince huzur buluyorum"

Gümüş, Türkiye'nin birçok ilinden eserlerinin ilgi gördüğünü, hem atölyesinde hem de sosyal medyada talep aldığını ifade etti.

Sanatını yaşatmaya ve yaymaya çalıştığını anlatan Gümüş, "Müşterilerden olumlu tepki alıyorum. İnsanların eskimiş perde ve halılarının içinde hikayeler biriktirdikleri kişileri ölümsüz kılmaya çalışıyorum. Bugüne kadar kendimi bulduğum tek şey resim çizmektir. Farklı şehir ve ülkelerde farklı işler denedim ama resim çizince huzur buluyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

Atıl halı ve perdeler genç ressamın fırçasıyla yeniden hayat buluyor

Atıl halı ve perdeler genç ressamın fırçasıyla yeniden hayat buluyor

Bilgisayar tamircisi kadın, mesleği stajyerlere öğretiyor

Dülük Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaşam alanlarına odaklanıldı

Gaziantep’te bulgur, geleneksel yöntemlerle kurutuluyor

Gaziantep’te bulgur, geleneksel yöntemlerle kurutuluyor
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğu "sesli dron" ile giderilecek

Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğu "sesli dron" ile giderilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet