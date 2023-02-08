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Gaziantep kırsalındaki depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin kırsal mahallelerine askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Adsız Günebakan   | 08.02.2023
Gaziantep kırsalındaki depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Gaziantep

Gaziantep'te deprem çalışmalarının koordinasyonunu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca organize edilen yardım malzemelerinin kırsal mahallelere gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanan yardımlar, askerler tarafından askeri helikopterlere taşındı.

Daha sonra havalanan helikopterler, İslahiye ve Nurdağı ilçesine bağlı kırsal yerleşim yerlerine doğru hareket etti.

Mahallelerde uygun yerlere iniş yapan helikopterlerdeki askeri personel, yardım malzemelerini depremzedelere dağıttı.

Askerlerin beraberinde getirdiği bazı küçük atıştırmalıkları alan çocuklar ise tebessümle teşekkür etti.

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