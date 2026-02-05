Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Değerlendirmeleri ve 2026 Yılı Kültür ve Sanat Dönemi Projeleri”ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Zeynep Yeşildal  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul

Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

