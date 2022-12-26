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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi.

Behlül Çetinkaya, Tuğba Altun   | 26.12.2022
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Magro, Fransa'daki gösterilerde Türkiye'ye karşı başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlığın ve terör örgütlerine karşı beklentinin dile getirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Magro'ya, Paris’te 23 Aralık'ta bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Türkiye'nin tepkisi vurgulandı.

Kaynaklar, Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisinin, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tarafından da ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildiğini aktardı.

Terör örgütünün Paris'te gerçekleştirdiği söz konusu şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesi gerektiğinin altının çizildiğini belirten kaynaklar, Fransa'nın söz konusu olay karşısında aklıselimle hareket ederek terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiğini vurguladı.

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