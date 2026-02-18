Fransa'da İsrail menşeli hurmaların boykot edilmesi çağrısı yapıldı
Fransa merkezli EuroPalestine Derneği, ülkede satılan ve İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria topraklarında üretilen hurmaların boykot edilmesini istedi.
Ankara
Filistinlilerin haklarını savunan EuroPalestine Derneği, hurma satışlarının arttığı ramazan ayında İsrail ürünlerini boykot etme çağrısını sürdürüyor.
Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, Fransa’da satılan Medjool marka hurmaların büyük bölümünün "yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ya da işgalin suç ortaklarından geldiğini" belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Zemor, bazı kutuların üzerinde hurmaların üretim yerine Ürdün ya da Fas yazdığını ancak ürünlerin aslında İsrail menşeli olduğunu söyledi.
İsrail ürünlerini boykot kapsamında bazı gönüllülerin süpermarketlerde tüketicileri bilgilendirme kampanyaları yürüttüğünü dile getiren Zemor, amaçlarının alternatif ürünlerin tüketimini teşvik etmek olduğunu vurguladı.
Zemor, Fransa’daki yasal düzenlemelere göre satıcıların özellikle kuru meyveler için üretim yeri bilgisini açıkça belirtmekle yükümlü olduklarını hatırlattı ve bu düzenlemelerde işgal altındaki Filistin topraklarından gelen ürünler için "İsrail" ibaresinin kullanılamayacağına dikkati çekti.
Bu ürünleri boykotun İsrail ekonomisi üzerinde olumsuz etkisi olduğunun altını çizen Zemor, bazı çok uluslu gıda şirketlerinin de "boykot hedefleri" arasında yer aldığını ifade etti.
Bu arada, Ramazan döneminde hurma tüketiminin arttığına işaret eden EuroPalestine Derneği, tüketicilere "işgal altındaki topraklardan gelen ürünler yerine alternatif üretimleri tercih etme" çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.