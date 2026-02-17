Dolar
Avrupa'da geçen yıl Müslüman karşıtlığının en çok görüldüğü ülke Fransa oldu

Brüksel merkezli Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğunun (CCIE) raporuna göre, 2025’te Müslüman karşıtı vakalar Avrupa genelinde arttı ve bunların büyük çoğunluğu Fransa’da görüldü.

Şeyma Yiğit  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Ankara

CCIE'nin 2025 yılı raporunda, Avrupa genelinde Müslümanlara yönelik nefret söyleminin normalleştirilmesinin "endişe verici" düzeyde olduğu bildirildi.

Müslümanlara yönelik fiziksel şiddet vakalarının arttığı ve kurumsal ayrımcılığın derinleştiği aktarılan raporda, bu durumun en çok gözlemlendiği başlıca ülkelerden birinin Fransa olduğu bildirildi.

Raporda, Fransa’da Müslümanlara ait kuruluşlar ve sivil toplum aktörleri için toplumsal alanın giderek daraldığı, sosyal ayrımcılığın yanı sıra bu kuruluşların kısıtlanması ve dağıtılması için yasal ve idari araçların giderek daha fazla kullanıldığı vurgulandı.

Ayrıca raporda, Fransız makamlarının 2020 yılında CCIE’yi feshetmek için bu yola başvurduğu kaydedildi.

Raporda, 2025 yılında Avrupa genelinde Müslüman karşıtı 876 vakanın kayıtlara geçtiği ve bu vakaların yüzde 85’inin Fransa’da görüldüğü belirtildi. Müslüman karşıtı vakaların yüzde 80’inde kurbanların kadın olduğu ve bu kadınların yüzde 40’ının ise başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığına işaret edilen raporda, 876 vakanın 178’inde fiziksel şiddete başvurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransa’nın Gard bölgesindeki camide 23 yaşındaki Müslüman gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saldırının da gündeme getirildiği raporda, bu saldırının yalnızca Müslüman gence yönelik değil, dini özgürlüklere yönelik saldırı olduğunun altı çizildi.

Raporda, Avrupa genelinde hüküm süren Müslüman karşıtı damgalayıcı söylemin sadece sembolik ayrımcılık olmadığı, cinayete yol açacak sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
