Yaşam

Paris'te patiseverler kafede kedilerle buluşuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te hayvanseverler kafelerde kedilerle bir araya geliyor.

Esra Taşkın  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Paris'te patiseverler kafede kedilerle buluşuyor Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Evsiz kedilere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı ülkelerde her yıl 17 Şubat'ta "Dünya Kediler Günü" kutlanıyor.

Kedi ve köpekler dahil milyonlarca evcil hayvanın yaşadığı Fransa'da patiseverler, Paris'te kedilere ev sahipliği yapan kafelerde buluşuyor.

Paris'te hayvanseverlerin uğrak noktalarından biri olan Chat Mallows Kafe'de, aralarında Maine Coon, Highland Lynx gibi farklı cinslerin olduğu 14 kedi yaşıyor.

Kafenin giriş kapısında, mekandaki kedilerle ilgili dikkat edilmesi gereken kuralların Fransızca ve İngilizce yazılı olduğu afişler karşılıyor. Bu kurallar kapsamında, kedilerin kucağa alınmaması gerektiği ve mekanda yüksek sesle koşmanın ve ani hareketler yapmanın yasak olduğu belirtiliyor.

Kafede, kediler için ağaç dalı, ay gibi farklı şekillerde tahtadan yapılmış oyun alanları yer alıyor.

Mekanı ziyaret edenler, tavandan asmalı sepetlerde uykuya dalan kedilerle karşılaşabiliyor.

Müşterilere servis edilen kedi resimli tabaklar ve bardaklar da kafenin konseptine uygun seçiliyor.

Çok sayıda koltuk ve uzun masanın yer aldığı kafede "ev havası" oluşturulurken, farklı büfelerdeki rengarenk kedi figürleri dikkati çekiyor.

Kafenin "Zazou", "Bobby", "Tintin" ve diğer kedileri hakkında bilgi edinmek isteyenler, mekandaki 2 noktaya asılı büyük afişlerde bu hayvanların ismi, cinsi gibi farklı özelliklerini öğrenebiliyor.

Kediler hakkında genel bilgileri öğrenmek isteyen ziyaretçiler ise kafedeki ufak kütüphanedeki kitaplardan faydalanabiliyor.

Paris'in hızlı temposundan uzak bir mekan

Kafeye ilk kez gelen Louis Larcher, AA muhabirine, bu mekanda ruhu dinlendiren bir havanın hakim olduğunu belirtti.

Ülkenin kırsal bir bölgesinde yaşadığını ifade eden Larcher, bu kafenin, Paris'in hızlı günlük yaşamının dışına çıktığını söyledi.

Larcher, "Hafta sonu için buradayız, (Paris'in) Çok fazla hareketli olduğunu gördük. Burada oturmak dinlendirici." dedi.

Arkadaşı kedileri çok sevdiği için bu kafeye gelmek istediğini anlatan Larcher, "(Ona) sürpriz yapmak istedim. Kedileri ve tüm hayvanları çok seviyorum." diye konuştu.

"Kedileri çok seviyorum"

Larcher ile kafeye gelen Manon Henrion da Fransa'nın Lorraine bölgesinde küçük bir köyde yaşadığını ve ilk kez bu kafeye geldiğini belirtti.

Henrion, "(Kafe) Süper. Kedileri çok seviyorum, onları sevebilmenin harika bir şey olduğunu düşünüyorum." diyerek, kurallar gereği kafede fısıldayarak konuşmaları gerektiğini dile getirdi.

Mekanda kedilerin özelliklerinin yer aldığı afişlerin bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Henrion, kafedeki kedilerin her birinin farklı kişiliğe sahip olduğunu kaydetti.

