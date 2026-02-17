Fransız hukuk derneğine göre, BM Raportörü Albanese'ye yönelik dezenformasyona katılanlar özür dilemeli
Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI) Genel Sekreteri Benjamin Fiorini, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik dezenformasyona katılan herkesin özür dilemesi gerektiğini belirtti.
Son günlerde bazı Avrupa ülkelerinden çok sayıda siyasetçi, montajlanmış dezenformasyona dayalı bir video üzerinden Filistin Özel Raportörü Albanese'ye asılsız suçlamalar yönelterek tepki gösterdi.
Başta Fransa olmak üzere Almanya, Avusturya, İtalya ve Çekya, dezenformasyona dayalı videoya itibar ederek Albanese'nin istifasını istedi.
Albanese'nin yaptığı iddia edilen açıklamalarının yanlış ve uydurma olduğunun ortaya çıkması üzerine, bazı Avrupalı bakanların ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Albanese'nin istifasını isteyen paylaşımlarını kaldırdığı görüldü.
Montajlı video üzerinden yayılan dezenformasyon
JURDI Genel Sekreteri Benjamin Fiorini, BM Raportörü'nün karşı karşıya kaldığı dezenformasyona ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Fiorini, Albanese'nin yalan bilgiye ve habere dayalı şekilde saldırıya uğramasının "trajik bir durum" olduğunu belirtti.
Dezenformasyona dayanarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Albanese'nin istifa etmesini istediğini hatırlatan Fiorini, "Bu, son derece ciddi, BM görevi kapsamında ifade özgürlüğüne sahip olan Albanese'nin görevinin bağımsızlığını ihlal ediyor. Bu, ayrıca son derece sorunlu çünkü Dışişleri Bakanı’nın dışişleri politikası unsurlarını yalan habere dayandırdığı anlamına geliyor." diye konuştu.
Fiorini, Albanese'nin Katar'ın başkenti Doha'da 7 Şubat'ta düzenlenen Al Jazeera forumu kapsamında çevrim içi ortamda yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin, "İsrail'in insanoğlunun ortak düşmanı olduğu şeklinde kendisine (Albanese'ye) atfedilen sözler, Hillel Neuer'in yönettiği UN Watch (Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu) tarafından hazırlanan bir video montajından kaynaklanıyor. Bu montajda, ona esasen sarf etmediği bu sözler söyletiliyor." ifadelerini kullandı.
Albanese hakkındaki dezenformasyona karşı JURDI'den suç duyurusu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekili Caroline Yadan da dahil bazı milletvekillerinin Albanese'nin söz konusu ifadeleri söylediği şeklinde yalan bilgiyi yaydığını söyleyen Fiorini, şöyle devam etti:
"Ayrıca, bu yanlış bilgileri temel alarak yaklaşık 40 milletvekili, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'a bir mektup gönderdi. (Barrot) Bu mektubu temel alarak, birkaç gün sonra Ulusal Mecliste Albanese'nin istifa etmesini talep etti. Dolayısıyla başta UN Watch kuruluşunun yalan bilgi yaydığını söyleyebiliriz, bu yalan bilgi Caroline Yadan dahil Rönesans milletvekilleri tarafından bilinçli bir şekilde büyütüldü."
Fiorini, bu dezenformasyonun ayrıca Barrot tarafından bilinçli şekilde Meclis ortamında sürdürüldüğünü dile getirerek "Bu nedenle, derneğimiz, bu şahısların tamamının işlediği dezenformasyonu yayma suçu gerekçesiyle Paris Savcılığına, Paris Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulundu." dedi.
"Fransa Dışişleri Bakanlığının, alternatif gerçekler bakanlığına dönüştüğü" değerlendirmesi
Bu dezenformasyona dayanarak farklı ülkelerden de Albanese'ye karşı tepkiler olması hakkında ise Fiorini, "Bu, durumun son derece ciddiyetini gösteriyor çünkü bir kamu otoritesinin, yani Dışişleri Bakanlığının bizzat bakan vasıtasıyla yalan bilgi yayması, Dışişleri Bakanlığının sonuç olarak alternatif gerçekler bakanlığına dönüştüğü anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.
Fiorini ayrıca bu dezenformasyona katılan Fransa dahil çok sayıda ülkenin Gazze'deki soykırım başladığından bu yana uluslararası hukuka saygı duymadığını vurguladı.
"Bilinçli şekilde bu dezenformasyona katkı sağlayan kişilerin tamamı özür dilemeli"
Fransa'nın, "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" başlıklı 1948 sözleşmesi kapsamında soykırım suçunu önleme yükümlülüğüne tabi olduğunu, bunun da Gazze'deki soykırımı durdurmak için elinden geleni yapması gerektiği anlamına geldiğini belirten Fiorini, "Ancak Dışişleri Bakanı (Barrot) ve hükümetin tamamı şimdiye kadar bunun tam aksini yaptı." diye konuştu.
Fiorini, Barrot'un Albanese hakkındaki söylediklerinden ötürü özür dilemesi gerektiğini vurgulayarak "Bilinçli bir şekilde bu dezenformasyona katkı sağlayan kişilerin tamamı özür dilemeli, aynı şekilde bilinçsiz şekilde bunu yapanlar da." ifadesini kullandı.
Albanese'nin raporlarıyla “aylardır sadece İsrail ordusu tarafından işlenen suçları değil aynı zamanda İsrailli yöneticilerin ve suçların işlenmesini mümkün kılan finansal ve teknolojik ekosistemi de belgelediğini” söyleyen Fiorini, Albanese'nin yaptığı işin Gazze'de neler olup bittiğinin kayıt altına alınması için önemli olduğunun altını çizdi.
Fiorini, uluslararası toplumun Gazze konusundaki eylemsizliği dikkate alındığında Albanase'in uluslararası hukuka saygı duymalarını istediği çevreler tarafından eleştiri konusu edildiğine dikkati çekti.
Ayrıca Fiorini, Albanese gibi BM bünyesinde faaliyet gösteren kişilerin BM Şartı gereği yasal olarak dokunulmazlığa sahip olduğunu ancak hükümetlerin ona karşı "en üst seviyede baskı uyguladığını" dile getirdi.
Fiorini, "(Gazze’de işlenen) suçları kayıt altına almak inkar etmek ya da cezalandırmak isteyen herkese boyun eğdirmeye çalıştıkları gibi Albanese'ye de boyun eğdirmeye çalışıyorlar." dedi.
Bu durumu "oldukça endişe verici ve üzücü" olarak niteleyen Fiorini, Fransa'yı, "ABD Başkanı Donald Trump ABD'si gibi, uluslararası hukuka saygı çağrısı yapan insanlara yönelik doğrudan yaptırım, tehdit ve baskı uygulayanlar" kervanına katılmaya hazır olmakla eleştirdi.
Dezenformasyonu Fransız milletvekili Yadan başlattı
Fransız milletvekili Caroline Yadan, 11 Şubat'ta Mecliste Dışişleri Bakanı Barrot'a hitabında, Katar'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiğini" ileri sürerek "Sayın Bakan, Albanese'nin her türlü BM görevinden derhal alınması için Fransa'nın sesini duyuracağını teyit eder misiniz?" sorusunu yöneltmişti.
Barrot ise Yadan'a yanıtında, "Fransa, Francesca Albanese'nin İsrail hükümetine değil (ki İsrail hükümeti eleştirilebilir) bir halk ve ulus olarak İsrail'i hedef alan ölçüsüz ve sorumsuz sözlerini hiçbir çekince olmaksızın kınamaktadır." diyerek Albanese'nin istifa etmesini istemişti.
Dezenformasyona Almanya, Avusturya ve İtalya da itibar ederek Albanese'ye tepki göstermişti.
Fransa'da üst düzey siyasetçilerin, Albanese'yi ifadelerini çarpıtarak dezenformasyon yaymasına karşı iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.
BM Filistin Özel Raportörü Albanese ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Üç Avrupa hükümeti, hiç yapmadığım açıklamalara dayanarak 858 günde 20 binden fazla çocuğu katledenlere karşı hiçbir şekilde göstermedikleri sertlik ve kararlılıkla beni suçluyorlar." ifadesine yer vermişti.