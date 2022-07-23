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Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Fransa yönetimi, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Alaattin Doğru   | 23.07.2022
Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatını güvence altına almayı amaçlayan ve Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan anlaşmayı takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının yol açtığı küresel gıda güvensizliğinin azaltılması için söz konusu anlaşmaların uygulanmasını yakından takip edecektir." ifadesine yer verildi.

Erdoğan'a övgü, Macron'a eleştiri

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın sağlanmasında kilit rol oynadığını belirtti.

Haberde, Türk ordusunun, gemilerin tahılın tahliyesi ve denetlenmesine destek sağlayacağına işaret edildi.

Öte yandan Fransız bazı parlamenterler Fransa'nın arabuluculuk rolünü "Türkiye'ye kaptırdığı" değerlendirmesinde bulunarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimini "pasif kalmak"la eleştirdi.

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