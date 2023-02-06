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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Mehmet Tosun   | 06.02.2023
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Macron, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

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