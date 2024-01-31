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"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açan Ramazan Pişkin uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hikmet Faruk Başer, İrem Demir  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İstanbul

Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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