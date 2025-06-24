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Dünya

DSÖ, Sudan'da El-Mucled Hastanesine yönelik saldırıda 40'tan fazla sivilin öldüğünü bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki El-Mucled Hastanesine yönelik saldırılarda 40'tan fazla sivilin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
DSÖ, Sudan'da El-Mucled Hastanesine yönelik saldırıda 40'tan fazla sivilin öldüğünü bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin, X'ten paylaşımda bulundu.

Sudan'da sağlığa yönelik bir başka korkunç saldırının gerçekleştiğini belirten Ghebreyesus, "Saldırı, bu sefer Batı Kordofan'daki El-Mucled Hastanesinde çocuklar ve sağlık çalışanları da dahil 40'tan fazla sivilin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sağlığa yönelik saldırıların her yerde durdurulmasını "daha yüksek sesle" söylemeleri gerektiğini vurguladı.

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