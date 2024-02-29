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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor

Filistinli gazeteci Mutez el-Azayize, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların bulunduğu "Kanıt" kitabını inceledi.

Muhammed Yusuf, Mahmut Geldi  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor Fotoğraf: Mustafa Hassouna/AA

İstanbul

Filistinli gazeteci Azayize, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri on binlerce ton bomba attığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 107 gün boyunca mesleğini icra eden gazetecilerden biriydi.

Halihazırda İstanbul'da bulunan Azayize, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi.

İsrail'in 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki ihlallerini belgeleyen kitabın oldukça iyi bir çalışma olduğunu vurgulayan Azayize, şunları söyledi:

"Kanıt kitabı, Anadolu Ajansının ortaya koyduğu mükemmel bir çalışma. Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor hatta daha korkunçlarına da tanık oldum."

Gazze Şeridi'nde işlenen suçları belgeleyen her çalışmayı takdir ettiklerini dile getiren Azayize, "Kanıt kitabı muazzam bir çalışma olmuş. Bunun kağıt üzerinde kalan fotoğraflar olarak kalmamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, çoğu ülke ise katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

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Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor
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