Soykırım davasını İsrail'e karşı savunan heyet, AA'nın "Kanıt" kitabından faydalanacak
İsrail'e karşı "soykırım" davasında Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör Dugard, AA'nın mahkemede delil olarak sunulan fotoğraflarının olduğu "Kanıt" kitabının, dava sürecinde "çok faydalı" olacağını bildirdi.
Lahey
Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" davasında Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard, Anadolu Ajansının (AA) mahkemede delil olarak sunulan fotoğraflarının olduğu "Kanıt" kitabının, dava sürecinde kendileri için "çok faydalı" olacağını bildirdi.
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Lahey merkezli UAD'de Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının duruşmalarının sona ermesinin ardından, AA'nın "Kanıt" kitabı Güney Afrika tarafını temsil eden avukatlardan Profesör Dugard'a takdim edildi.
• AA'nın, İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen "Kanıt" kitabı, Güney Afrika tarafını temsil eden avukatlardan Dugard'a takdim edildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 12, 2024
• Avukat Dugard, kitap için teşekkür etti
Soykırım davasını İsrail'e karşı savunan heyet, AA'nın "Kanıt" kitabından faydalanacak… pic.twitter.com/JM9DepiJIR
Güney Afrikalı avukat Dugard, kitabın kendisine takdim edilmesinden memnuniyet duyduğunu, kitabın içerisinde yer alan fotoğrafların insani açıdan “dehşet verici” olduğunu belirtti.
Avukat Dugard, kitap için teşekkür etti ve "Dava sürecimizde bizim için çok faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kitabı, avukat Dugard'a, "soykırım" davası duruşmalarını takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyetinin başkanlığını yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel takdim etti.
AA'nın "Kanıt" kitabının önemine işaret eden Yüksel, Güney Afrika tarafının duruşma esnasında yaptığı sunumda kitabının 24. sayfasında yer alan fotoğrafları kullandığına işaret etti.
Yüksel'in başkanlığındaki TBMM heyetinde, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan da yer aldı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den açıklama
Öte yandan TBMM heyeti, duruşmaların sona ermesinin ardından Divan binasından çıkışında, basına açıklamalarda bulundu.
Güney Afrika'nın İsrail aleyhine 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini ihlal gerekçesiyle UAD'de açtığı davada İsrail tarafının sunumlarını yaptığını kaydeden Yüksel, TBMM heyetinin de duruşmayı Barış Sarayı'ndaki salonda takip ettiğini anlattı.
Duruşmaya uluslararası kamuoyu tarafından yoğun bir ilgi gösterildiğini ve dünya kamuoyunda farkındalığın arttığını belirten Yüksel, "UAD'ye Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılan başvuruyu memnuniyetle karşıladığımızı bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.
Yüksel, başlayan sürece Türk halkının desteğini de yineleyerek, "Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti, Divandan aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren ihtiyati tedbirlere hükmetmesi talebinde bulunmuştu. Bu başvuru çerçevesinde UAD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren geçici tedbir kararı almasını bekliyoruz." diye konuştu.
UAD'nin değerlendirmesini titizlikle yapacağına inandığını belirten Yüksel, "Alınacak kararın takipçisi olacağız, meseleyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tabiatıyla Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barışı ve istikrarın tesisinin mümkün olmayacağını artık herkes görmelidir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.