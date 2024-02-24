Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
2,991.10
BTC/USDT
51,631.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

AA Genel Müdürü Karagöz, Filistinli bakana ''Kanıt'' kitabını takdim etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği ''Kanıt'' kitabını, Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh'e takdim etti.

Başak Akbulut Yazar  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
AA Genel Müdürü Karagöz, Filistinli bakana ''Kanıt'' kitabını takdim etti

İstanbul

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği ''Kanıt'' kitabını, Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh'e takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı sona erdi.

Toplantıya 43 ülkeden 20 bakan ile aralarında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de bulunduğu iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katıldı.

Serdar Karagöz, toplantı öncesinde Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği ''Kanıt'' kitabıyla yer aldığı standı ziyaret etti.

AA Genel Müdürü Karagöz, toplantının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderilmek üzere imzalı ''Kanıt'' kitabını, Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh'e takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hep birlikte mazlumlar için dua edelim"
AA Genel Müdürü Karagöz, Filistinli bakana ''Kanıt'' kitabını takdim etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili paylaşımı
Filistin Sempozyumuna katılan akademisyenlere göre, 7 Ekim dünyanın İsrail'e bakışını değiştirdi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Benzer haberler

AA Genel Müdürü Karagöz, Filistinli bakana ''Kanıt'' kitabını takdim etti

AA Genel Müdürü Karagöz, Filistinli bakana ''Kanıt'' kitabını takdim etti

İİT enformasyon bakanları, 24 Şubat'ta İstanbul'da "Filistin" gündemiyle toplanacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Dışişleri Bakanlığı Belgesi" açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın "Yahudilerin Sonu" kitabına ilişkin iddiasını yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın "Yahudilerin Sonu" kitabına ilişkin iddiasını yalanlandı
Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin bilgi aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet