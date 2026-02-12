AA Yeşilhat, İngilizce yayın hayatına başladı
Türkiye’nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğü olarak yayın hayatına başlayan, tarım haberleri ile birlikte yayın kapsamını genişleten Yeşilhat, artık İngilizce olarak da yabancı okura ve uluslararası medyaya hitap edecek.
Greenline adıyla yayın yapacak web sitesi Türkiye ve dünyada iklim ve çevre gündeminin nabzını tutacak.
İklim değişikliği, tarım, yeşil ekonomi ve sıfır atık başta olmak üzere, alanındaki güncel başlıklarda haber üretimi yapacak olan Greenline, Green Glossary (Yeşil Sözlük) sekmesiyle de çevre ve tarım alanındaki temel kavramlar hakkında okuyucuyu bilgilendirecek.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yeşilhat’ın çevre ve iklim alanındaki yayınlarıyla Türk basınında önemli bir boşluğu doldurduğunu, şimdi bu faaliyetin tüm dünya tarafından takip edilebileceğini söyledi.
İklim krizi konusundaki farkındalığı artırmanın Anadolu Ajansı’nın hedeflerinden biri olduğunu belirten Karagöz, “İklim krizinin çevreye, tarıma ve ekonomiye olan etkisini anlatabilmek, farkındalık konusundaki hedefimize ulaşmak açısından büyük önem taşıyor. Yayınlarımız ne kadar çok sayıda insana ulaşırsa bu hedefe de bir o kadar yaklaşmış olacağız. İşte iklim haberciliği alanındaki stratejimiz bizi Greenline projesine getirdi. Bu proje sayesinde Türkiye gündemine taşıdığımız gelişmeleri, dünya gündemine de taşıyabileceğiz.” dedi.
Greenline haberlerine www.aa.com.tr/en/greenline adresi üzerinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.