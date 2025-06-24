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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli bakanlardan, İran'la çatışmaların ardından "Gazze'de gerilimin artırılması ve zorla göç" çağrısı

İsrail hükümetindeki Maliye Bakanı Smotrich İsrail-İran çatışmasının ardından Gazze Şeridi’nde "güçlü" bir şekilde gerilimin artırılması, İletişim Bakanı Shlomo Karhi de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesi çağrısında bulundu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İsrailli bakanlardan, İran'la çatışmaların ardından "Gazze'de gerilimin artırılması ve zorla göç" çağrısı

Kudüs

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı isimlerden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich İsrail-İran çatışmasının ardından Gazze Şeridi’nde "güçlü" bir şekilde gerilimin artırılması, İletişim Bakanı Shlomo Karhi de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesi çağrısında bulundu.

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Smotrich, Birüssebi'de (Berşeva) İran'dan atılan füzeler nedeniyle 4 İsraillinin hayatını kaybetmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç şüphe yok ki bu sabah beraberinde bir acı taşıyor. Ancak tüm bu üzüntüye rağmen gerçek şu ki İran’a karşı yürüttüğümüz savaşta ezici bir zafer kazandık." ifadelerini kullandı.

İsrail’e yönelik "varoluşsal bir tehdidi" ortadan kaldırdıklarını ve "İran'daki rejime ağır hasar verdiklerini" iddia eden Smotrich, şunları kaydetti:

"Bu gece Tahran'da onlarca hedefi vurduk. Şimdi tüm gücümüzle görevimizi tamamlamak, Hamas’ı yok etmek ve rehinelerimizi geri almak için Gazze'ye doğru yola koyuluyoruz."

Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile olan tarihi işbirliğiyle, İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme vaadini yerine getirdi ve bu şekilde İsrail’in ebediliğini garanti altına aldı." ifadelerini kullandı.

Karhi, şunları kaydetti:

"Görev Gazze’de henüz tamamlanmadı ve şu anda esas görev şudur: Hamas’ı ortadan kaldırmak, kaçırılanları (İsrailli esirleri) geri getirmek ve göç programını (Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini) güçlendirmek."

İsrail basını, Trump’ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında İran'dan ülkeye 15 civarında balistik füze atıldığını, füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktarmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Birüssebi'deki saldırıda 4 kişinin öldüğünü, aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğunu bildirmişti.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

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