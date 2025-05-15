FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davada dosya, mütalaa için savcılığa gönderildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.
Ankara
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ve tutuksuz sanık Kerem Gökay Öner ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra duruşmada tanıkların dinleneceğini belirtti.
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Tanık İsmail A, sanıkları tanımadığını belirterek "Serkan Dinçer'in siması tanıdık gelmedi. Fakat üniversitede fizik okuduğunu bildiğim Serkan isimli bir arkadaşım vardı. Polis olup olmadığını bilmiyorum. Serkan Dinçer'in örgütle bağlantısı olup olmadığı hakkında da bilgi sahibi değilim." dedi.
Tanık Aydın S. ise polis memuru olduğunu, sanıkları tanımadığını, hakkında örgüt üyesi olduğuna dair ihbarın, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı M.O. tarafından yapıldığını, bu şahsın başka asılsız ihbarlarda da bulunduğunu öne sürdü.
Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına, dosyanın, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için tarafına gönderilmesine karar verilmesini istedi.
Söz alan sanık Dinçer, 18 aydır tutuklu bulunması ve sağlık problemleri yaşaması nedeniyle tahliyesini istedi.
Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, mesleki itibarlarının zedelendiğini savunarak, dosyanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaanın hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.
Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.
İddianameden
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkat çekildi.
İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.
"Gizlilik kararlarını ihlal ettiler"
İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.
İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.