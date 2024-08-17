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Fatih'te Gazze Dayanışma Platformundan İsrail protestosu

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, Fatih'te İsrail'i protesto ederek, Gazze'ye destek verdi.

Hikmet Faruk Başer  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Fatih'te Gazze Dayanışma Platformundan İsrail protestosu Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Meydanda açtıkları seccadelerde akşam namazını kılan kalabalık, ardından Kunut duasını okudu.

Grup adına açıklama yapan Yaşar Aydın, Gazze'de tarihi bir direniş sergilendiğini söyledi.

Aydın, "Gazze, halkıyla birlikte direniyor. Aynı zamanda bütün dünya Müslümanları ve vicdan sahibi her bir kimse Gazze direnişine büyük destek vermekte. Bugün tüm dünya Müslümanlarının ve kalbinde vicdan olan her bir insanın teveccühü Gazze halkıyla birliktedir." diye konuştu.

Platform üyeleri, okunan duaların ardından dağıldı.

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