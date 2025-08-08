Dolar
40.67
Euro
47.49
Altın
3,394.83
ETH/USDT
3,918.30
BTC/USDT
116,935.00
BIST 100
10,974.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Gerede Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gazze'ye yapılan yardımlara ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Ankara'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze'ye bağışladı

Başkentte, Şentepe Eser Camisi yaz Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'deki çocuklara gönderdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Ankara'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze'ye bağışladı

Ankara

Haberlerde Gazze'deki yaşıtlarının durumunu izleyen Kur'an kursu öğrencileri, bölgede yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla harçlıklarını bağışladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cami İmamı Mevlüt Yazla, öğrencilerin Gazze'deki durumu görerek kendi aralarında yardım toplama kararı aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin aileleriyle görüşerek durumu bildirdiğini aktaran Yazla, "Aileleriyle bir araya gelerek Gazze'ye yardım yapılması konusunda birlikte hareket ettik. Gençler kendi harçlıklarını getirip bize teslim ettiler. Biz de o yardımları Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmaya gayret edeceğiz." dedi.

Kur'an kursu öğrencileri de "Gazze'de yemek ve su bulamayan kardeşlerimize harçlıklarımızı göndermeye karar verdik, fikri hocamızla paylaştık, hocamız da izin verdi ve biz de harçlıklarımızı topladık." ifadelerini kullandı.

Cami imamı Yazla ve öğrenciler, toplanan parayı Gazze'ye gönderilmek üzere bankaya teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama
Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi

Benzer haberler

Ankara'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze'ye bağışladı

Ankara'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze'ye bağışladı

İsrail'in işgal kararı sonrası Gazze'de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya

ABD basınına göre Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırmış

İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze kentinin" işgalini onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze kentinin" işgalini onayladı
Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti

Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet