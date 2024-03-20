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Fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.

Buğrahan Ayhan, Cankut Taşdan  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek

Ankara

Edinilen bilgiye göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı.

Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.

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