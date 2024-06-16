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Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, şüpheli Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de tutuklanmasına ilişkin, "Önemli olan adaletin yerini bulması." dedi.

Zeynep Yeşildal  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Özer Aci, kazada hayatını kaybeden oğlu Oğuz Murat Aci'nin kabrini ziyaret etti. Burada AA muhabirine açıklama yapan Aci, Eylem Tok'a adalete teslim olması için seslendiğini ancak kendisinin kelepçeli bir şekilde yakalanmasını tercih ettiğini söyledi.

18 Haziran'da ABD'de yapılacak duruşmada Tok ve oğlunun Türkiye'ye teslim edileceğini düşündüğünü belirten Aci, "Tutuklandılar ya... New York sokaklarında gülücükler atıyorlardı ya... Şu an ben o gülücükleri onlara göndermek isterim. Bunca zaman özgürdüler, rahattılar ve adaletten özellikle de benden kaçacaklarını sandılar. Ama ben sabrettim. Bugün 117. gün. Neredeyse 4 ay olacak. Ben sabırla mücadeleye devam ettim. Sabrın sonunda başardım. 'Hangi yetkiliyi arayabilirim, hangisinden yardım alabilirim?' diye araştırdım. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz hep yanımızda oldular. Bu babayı, acılı anneyi kırmadılar. Tek başıma mücadele etmedim. Bu mücadelemde en büyük payı basın üstlendi. Hiçbir zaman es geçmediler. Seçim dönemi olmasına rağmen, her haber programında yayınlandık." diye konuştu.

Mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Aci, "Amerika çocuğu iade etmiş, anneyi etmemiş veya tam tersi. Benim için önemli değil. Amerika'da, Türkiye'de hapiste yatmışlar benim için önemli değil. Önemli olan adaletin yerini bulması. Şu 3 gün onlara belki 3 ay, belki 3 yıl geliyordur. Hele hele 3,5 aydır anne-oğul beraber dolaşıyorlardı. Ne yazık ki 3 gündür ayrı yaşıyorlar."

Özer Aci, şüpheli Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a yönelik ise "Doktor Bey, hayatta her şey para değil. Biraz merhamet, biraz vicdan, biraz insan olmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aci, ABD'de yapılacak duruşmaya katılmak üzere iki aile dostunun Türkiye'den gittiğini, kazada ölen oğlunun ABD'de yaşayan arkadaşları ile aynı köyden tanışıklıkları olan ve orada yaşayan kişilerin de mahkemeyi takip edeceğini söyledi.

Olay

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

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