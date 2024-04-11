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Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan motosiklet sürücüsü Osman Berkant Keskin 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Mustafa Hatipoğlu  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

İstanbul

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Keskin ve taraf avukatları katıldı.

Katılan vekili Ahmet Tokdemir söz alarak Nazlıcan Yolcu'nun arkadaşı Ceylan Ayan'ın kazayı gördüğünü belirterek, Ayan'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyetinin talebi kabul etmesi üzerine dinlenen Ayan, "Olay anında üçüncü sıradaydım, bir arkadaşımın arkasındaydım. Berkant, Nazlıcan'ın bulunduğu motosiklete arka taraftan, onların sağına doğru geçecek şekilde yanaşarak motoru sürdü. Sonra Nazlıcan ve diğer arkadaşımızın yere düştüğünü gördüm. Temas anını görmedim, biz bir süre gittikten sonra durduk, gidiş anında duramadık." ifadelerini kullandı.

Ayan, Nazlıcan Yolcu'nun yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Osman Berkant'ın Nazlıcan'ın yakın arkadaşı olduğuna dair Nazlıcan'dan herhangi bir söylem duymadım. İlk ifademde bulunan eksiklikler olayın sıcaklığıyla bizi çağırmalarından kaynaklıdır. Şimdiki ifadem doğrudur, motorumuz üçüncü sıradaydı, benimle Nazlıcan'ların arasındaki mesafe yaklaşık 50 metre kadardır." beyanında bulundu.

Talebi sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse verdikleri mütalaayı tekrar ederek, sanığın ehliyetinin 3 yıldan fazla olmamak üzere geri alınmasına karar verilmesini istedi.

"Sanık eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdi"

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimini, vefat eden kişilerin çok genç yaşta olmasını, meydana gelen zararın ve sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile kazada asli ve tek kusurlu oluşunu dikkate alarak hüküm kurdu.

Sanık Osman Berkant Keskin'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın eylemini "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiğini değerlendirerek, cezayı 9 yıl 12 ay hapse çıkardı. Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini dikkate alarak cezayı 8 yıl 4 ay hapse indirdi.

Cezanın miktarı, tutuklukta geçirilen süre ve hükmedilen ceza miktarının sanığın kaçma kuşkusunu somutlaştırması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendiren heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ehliyetinin de 2 yıl süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.

Olay

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde 12 Ağustos 2023'te Osman Berkant Keskin'nin kullandığı motosiklet, önünde aynı istikamette seyreden Murat Vermez idaresindeki motosiklete arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan sürücü Keskin tutuklanmıştı.

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