Dolar
18.61
Euro
18.56
Altın
1,673.68
ETH/USDT
1,569.60
BTC/USDT
20,692.00
BIST 100
4,300.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü, etrafındaki çam ormanlarıyla sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Elif Sarıhan   | 07.11.2022
Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor Fotoğraf: Elif Sarıhan/AA

Bolu

Göynük'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çubuk Gölü, hazan mevsimiyle bir başka güzelliğe büründü.

Sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu bölge, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Bir film çekimi için inşa edilen yel değirmenleri de Çubuk Gölü'ne ayrı güzellik katıyor.

Günübirlik tatil için Çubuk Gölü'ne gelenler, yel değirmenleri önünde sonbahar manzarasına karşı fotoğraf çektirip piknik yapabiliyor, göl çevresinde yürüyüş yapıp balık tutabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı
Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
Yargıtay, kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpan sürücüyü hız sınırını aştığı için kusurlu buldu
Van'da terör operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Benzer haberler

Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Şanlıurfalı amatör fotoğrafçılar sonbaharı fotoğrafladı

Bolu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan yolculardan 28'i taburcu edildi

Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor

Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor
Sonbaharın güzelliklerinin tadını Aladağ Yaylası'nda ata binerek çıkardılar

Sonbaharın güzelliklerinin tadını Aladağ Yaylası'nda ata binerek çıkardılar
Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerine hazan renkleri arasında dinlenme fırsatı sunuyor

Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerine hazan renkleri arasında dinlenme fırsatı sunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet