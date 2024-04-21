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Eskişehir'deki zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Oğuz Ekici, Yavuz Emrah Sever  | 21.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Eskişehir'deki zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Eskisehir

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ankara temsilcisi 1926 Polatlı Belediye'nin Eskişehirspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izleyen taraftarları taşıyan Samet Işık (28) idaresindeki 06 HO 1018 plakalı minibüs, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun Bademlik mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Sakine Özpamuk (46) yönetimindeki 06 BAA 219 plakalı otomobille çarpıştı.

Taraftar grubunun bulunduğu minibüse eşlik eden trafik ekibi güvenlik önlemi alarak hasarlı kaza için tutanak hazırladığı esnada, B.Ö'nün (30) kullandığı 38 NT 934 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan ekip otosuna, minibüse ve kaza sonrası araçtan inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı.

Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Polatlı ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

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