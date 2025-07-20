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AFAD'ın Eskişehir'deki "İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" 58 kuruluşa ev sahipliği yapıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca oluşturulan "İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı", bölgenin 11 ilindeki 58 sivil toplum, kamu ve özel kuruluşu ağırlıyor.

Atahan Gezer, Zehra Ongan  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
AFAD'ın Eskişehir'deki "İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" 58 kuruluşa ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

AFAD Başkanlığınca hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uyarınca kurum, yurt genelinde arama kurtarma ekipleri bulunan kuruluşlara 8 kategoride çeşitli eğitimler veriyor.

Eğitimlerde başarılı olan ve AFAD tarafından akredite edilen kuruluşlar, başkanlık tarafından bulundukları bölgelerde zaman zaman çeşitli etkinliklerle bir araya getiriliyor.

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Bu kapsamda, İç Anadolu Bölgesi'nin 11 ilinde kurum tarafından akredite edilen, 58 sivil toplum, kamu ve özel kuruluşa bağlı 1000'e yakın üye, İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumuna (THK) ait Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde oluşturulan akreditasyon kampında bir araya geldi.

Kampı AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile ziyaret eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla bir afet ülkesi olduğunu söyledi.

Afetlere önceden hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Bu bakımdan bu tür çalışmalar oldukça önemli. Öncesinde hazır olmak ve afet olduğunda ona sağlıklı bir şekilde müdahale etmek oldukça önemli. Burada birçok kurum ve kuruluşumuzun temsilcisi var. STK'ların temsilcisi var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

AFAD Başkanı Pehlivan da TAMP kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelinde 374 arama kurtarma ekibine mensup 12 bin 203 gönüllüyü akredite ettiklerini dile getirdi.

İnönü'deki kampa yoğun katılım olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Türkiye genelinde akredite ettiğimiz ekiplerle beraber, kamu kurum ve kuruluşları da dahil toplam 138 bin arama kurtarma personeli sayısına ulaştık. Bu da gücümüze güç katıyor. Biz, birlikte güçlüyüz. Hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla hem de STK'larla." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy ile Pehlivan’a, İnönü Kaymakamı Ahmet Yıldız, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven, THK Başkanvekili Mustafa Cihad Feslihan ile diğer ilgililer eşlik etti.

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AFAD'ın Eskişehir'deki "İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" 58 kuruluşa ev sahipliği yapıyor

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