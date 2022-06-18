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Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren yangın tatbikatı düzenlendi

Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye'de ilk kez kapalı tünelde yanan hızlı trene yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Emrah Yaşar   | 18.06.2022
Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren yangın tatbikatı düzenlendi Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Senaryo gereği, Ankara’dan 309 yolucuyla yola çıkarak Eskişehir'e gelen hızlı trende tünel girdiğinde yangın çıktı. Tren kazası ve yangında 11'i ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, İHH ve İz Derneği'nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel kurtarma çalışmalarına müdahale etti.

Hızlı trende senaryo gereği çıkarılan yangını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ardından sağlık ve kurtarma ekipleri tren vagonlarına girerek yaralıları çıkardı. Görevli ekiplerce sedye ile çıkarılan yaralılar ambulanslara taşındı.

Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin başarıyla görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bir tatbikattır. Tabi ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Tatbikatta görev alanları gösterdikleri üstün gayretten dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapıldı. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil topluk kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu."

Tatbikata, Vali Yardımcısı Soykan'ın yanı sıra AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan ekipler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmamaları için siren sesi kullanmadı.

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