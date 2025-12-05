Dolar
Gündem

Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki boş bir arazide şiddete uğradıkları üzerinde durulan 8 kedi ölüsü bulundu.

Yavuz Emrah Sever  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Çamlıca Mahallesi Pazar Sokak'taki boş arazide vatandaşlar tarafından ölü kedilerin olduğu fark edildi. Vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şiddete uğradıkları değerlendirilen kediler üzerinde inceleme yaptı.

Arazideki kedileri fark edip ihbarda bulunan mahalle sakini Mustafa Efe, gazetecilere, sokaktan geçtiği sırada arazide 8 ölü kediyi fark ettiğini söyledi.

Kedilerin vücudunda çeşitli yaraların olduğunu belirten Efe, "Kedilerin hepsi tek bir yere atılmış. Zehirleme olması imkansız. Buradaki mahalle sakinleri kedileri besliyor. Buradaki halkın yapacağını düşünmüyorum. Polise bilgi verdik. Onlarla da konuştum. Çok kötü hissettim. Kedilerin insan tarafından öldürüldüğünü fark ettim." dedi.

