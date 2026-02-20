Dolar
Sağlık

Evcil kedilerdeki kanser araştırmalarının, insanların tedavisinde umut olabileceği bildirildi

Evcil kedilerde kanser türleri üzerinde yapılan araştırmanın, insanlarda ve hayvanlarda kanser tedavisinde yardımcı olabilecek benzer genetik değişiklikleri ortaya çıkardığı belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Ankara

İngiltere merkezli Wellcome Sanger Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Ontario, Bern ve Cornell üniversitelerinden bazı uzmanlar bir araştırma gerçekleştirdi.

Beş farklı ülkeden yaklaşık 500 evcil kediden alınan 13 farklı kanser türünü analiz eden uzmanlar, hayvanların sahipleriyle aynı çevresel kanser risklerinden bazılarına maruz kaldığını, bunun da hastalığın bazı nedenlerinin en azından kısmen ortak olabileceği anlamına geldiğine işaret etti.

Araştırma kapsamında kedilerde kanser oluşumuna yol açan genetik değişiklikler keşfedilirken, bunların insanlarda görülenlerle benzerlikler taşıdığı vurgulandı.

Buna örnek olarak, kediler ve insanların meme kanserleri arasında benzerlikler bulunduğuna dikkat çekildi.

Wellcome Sanger Enstitüsünden araştırmanın ortak yazarı Bailey Francis, farklı türlerdeki kanser genomiklerini karşılaştırarak, kansere neyin neden olduğunu daha iyi anladıklarını belirtti.

Francis, "En önemli bulgularımızdan biri, kedi kanserindeki genetik değişikliklerin insanlarda ve köpeklerde görülen bazı değişikliklere benzer olmasıydı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Francis, bu keşiflerin veterinerlik alanındaki uzmanların yanı sıra insanlarda kanser üzerine çalışanlara da yardımcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.

